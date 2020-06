Festa della Repubblica a Latina, cerimonia con le mascherine in piazza della Libertà

E’ stata una cerimonia sobria e senza la tradizionale partecipazione dei cittadini quella che si è tenuta stamattina in piazza della Libertà per la Festa della Repubblica organizzata dalla Prefettura. A rendere onore al Tricolore il Prefetto Maria Rosa Trio, il Vescovo Mariano Crociata, il sindaco di Latina Damiano Coletta, il consigliere Rita Palombi in rappresentanza della Provincia, l’assessore regionale Enrica Onorati, i parlamentari europei Nicola Procaccini e Salvatore De Meo, il deputato Raffaele Trano, il vice presidente del Tribunale Antonio Masone, il sostituto procuratore Daria Monsurrò, tutti con mascherina. Dopo l’Alzabandiera l’Inno di Mameli suonato dagli studenti della scuola “Volta” e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella.

Ultimo aggiornamento: 11:39

