Festa della Polizia di Stato, domani le celebrazioni a Latina

Anche a Latina la polizia di Stato celebra il suo 166° anniversario. Nella giornata di domani è prevista una cerimonia a partire dalle 17,30 al Teatro Ponchielli, nel capoluogo. Alla presenza delle autorità civili, politiche e militari è prevista la consegna delle ricompense e delle onorificenze al personale che nel corso dell'anno si è particolarmente distinto per le proprie doti professionali e lo spirito di sacrificio. Sarà inoltre l'occasione per divulgare i risultati ottenuti e condividere con i cittadini le attività della polizia e le iniziative in materia di prevenzione e sensibilizzazione. Slogan della giornata sarà "Esserci sempre" e lo spirito della festa è anche quello di avvicinare la gente.

Nel corso della cerimonia verranno inoltre premiati i vincitori del concorso Libera la Legalità, impegnati nella realizzazione di uno spot dal titolo "Droga pilastro delle mafie". Prima dell'inizio delle celebrazioni, alle 16, presso la lapide posta all'ingresso della Questura, sarà deposta una corona di alloro per rendere omaggio ai caduti della polizia di Stato.

Luned├Č 9 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:27



