Festa del Papà ai tempi del Coronavirus, le pasticcerie consegnano zeppole a domicilio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lanon capita certo in un momento felice, ma nonostante tutto alcune pasticcerie hanno deciso di organizzarsi per consegnare a casa dei propri clienti le tradizionali"Capiamo il momento di difficoltà che tutti stiamo vivendo - spiegano dalla pasticceria D'Uffizi di Latina - ma non vogliamo far perdere nessuna tradizione!". E così via alle prenotazioni per la consegna a domicilio."Diciamo che essendo stata un'emergenza non è andata malissimo. Molti hanno apprezzato il nostro prodotto, alcuni già ci conoscevano, altri ci hanno conosciuto in questa occasione. Hanno chiamato alcuni figli per festeggiare il papà ma anche direttamente i padri di famiglia per rendere più dolce questa festa che quest'anno è capitata in un periodo veramente buio".Tantissime le richieste arrivate anche alla pasticceria Operà che ha consegnato zeppole ma anche torte per i papà, a Latina e in alcuni borghi. Molti clienti hanno approfittato delle iniziative di consegna a domicilio per rendere più lieta una festa che quest'anno ha un sapore decisamente amaro.La soluzione delle, al di là della festa di oggi, si sta diffondendo sempre di più, specialmente tra le pizzerie e i forni. Al momento è l'unica possibilità praticabile per mantenere in attività le imprese nel settore della ristorazione, in attesa che l'incubo del virus diventi soltanto un ricordo.