Festa del papà, Riccardo e i suoi quattro figli: «Più presente grazie al sostegno di Poste»

La Festa del papà celebrata attraverso la testimonianza di uno dei 26 dipendenti di Poste Italiane che in provincia di Latina, in questi ultimi mesi, ha usufruito delle misure previste nell’ambito delle politiche della famiglia, in particolare in materia di tutela e sostegno della genitorialità.

Poste Italiane, infatti, nell’ambito della valorizzazione della genitorialità ha previsto in diverse situazioni un trattamento economico di miglior favore rispetto a quello indicato dalla legge. Ad esempio, alle mamme, ma anche ai papà che fruiscono del “congedo parentale” nei primi sei anni di vita del bambino, l’azienda riconosce l'80% della retribuzione per i primi due mesi, invece del 30% previsto dalla legge.

Riccardo Ricci, 48 anni, specialista commerciale presso l’ufficio postale di San Felice Circeo, papà di Valerio, sette mesi, di Isabella, Alessandro e Caterina, rispettivamente di 9, 7 e 5 anni, in Poste Italiane da gennaio 2006

«Ho usufruito del congedo di paternità obbligatoria dopo la nascita dei miei figli - racconta Riccardo - perché oltre a dare sollievo a mia moglie, ogni attimo trascorso con i miei figli è oro colato, vedere i loro progressi nei primi anni di vita e vedere come la mia presenza rafforzi il mio rapporto con loro, l'amore reciproco trasmesso dai sorrisoni o gli abbracci è una sensazione che dà senso alla vita stessa. Sono veramente grato per questa opportunità che mi ha permesso di usufruire di molti giorni in più da trascorrere con i miei bimbi – continua Riccardo - vivere dei momenti della vita unici. Per questo devo ringraziare anche i colleghi del mio ufficio e della filiale per la pazienza che hanno avuto nel gestire le mie richieste di congedo parentale»

Secondo quanto previsto dalla normativa attualmente in vigore, infatti, il congedo di paternità è fruibile entro il quinto mese di vita del bambino nella misura di dieci giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti successivamente al 1° gennaio 2021. Il congedo parentale, invece, spetta ai genitori naturali, che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a dieci mesi. I mesi salgono a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi.