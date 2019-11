Ferrari Club Norma, 20 anni di attività da celebrare in grande stile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Venti anni di grandi numeri e grandi eventi, pronti per essere festeggiati nel migliore dei modi. La Scuderia Ferrari Club Norma si accinge a celebrare un importante traguardo per le sue molteplici attività, iniziate di fatto nel 2000 e ratificate ufficialmente dalla Casa di Maranello il 3 novembre di quell’anno. Parliamo di una realtà riuscita a distinguersi a livello regionale e non solo per il computo complessivo di tessere emesse in questi due decenni, ben 480. Il club presieduto da Benedetto Catalani è l’unico nel Lazio ad organizzare trasferte in pullman per assistere al Gran Premio di Monza e risulta tra i più grandi d’Italia per il numero attuale di tesserati, arrivati a quota 120.“Siamo al lavoro per organizzare una grande manifestazione - ha assicurato il presidente Catalani - caratterizzata da spettacolari esibizioni e situazioni mai viste dalle nostre parti. Lo dobbiamo ai nostri tesserati, alla Ferrari che ha sempre apprezzato il nostro operato e ai tanti commercianti che ci sono sempre stati vicini. In questi anni abbiamo consolidato delle importanti collaborazioni, non ultima quella con l’Automobile Club di Latina. Con l’aiuto di tutti e con le nostre idee e la nostra passione siamo convinti di poter regalare a Norma l’ennesima prestigiosa ribalta, preziosa per valorizzare e rilanciare le sue ricchezze storiche e la sua economia. Ci auguriamo che chi di dovere sappia cogliere l’importanza di tali iniziative per il territorio, offrendo loro il contributo e il sostegno che meritano”.