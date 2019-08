Decine di incendi in tutta la provincia si Latina hanno contrassegnato la giornata di Ferragosto con i vigili del fuoco impegnati in numerosi interventi.



Da segnalare in particolare una sorta di "assedio" a Fondi, con la città circondata dalle fiamme e un vasto incendio boschivo a Sonnino.

Qui è stato necessario l'intervento di un Canadair.



Intervenuti in tutti gli incendi anche i volontari della protezione civile.