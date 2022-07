Fermato sulla Pontina e rapinato: caccia a due malviventi armati

Proseguono nel più stretto riserbo le indagini per chiarire i contorni della rapina consumata nella tarda mattinata di ieri sulla Pontina in direzione Roma, all'altezza del km 57 nel territorio di Aprilia.

Un furgone guidato da un dipendente di una società di carbolubrificanti di Latina era in viaggio in direzione Roma: con sé aveva diverse buste contenenti denaro e assegni per circa 1.500 euro.

Il mezzo è stato superato da un'altra auto che, subito dopo, ha rallentato la velocità fino a costringere il conducente del furgone a fermarsi all'altezza della locanda del Cavaliere. A quel punto sono sbucati dall'auto due individui che, dietro minaccia armata, si sarebbero fatti consegnare le buste che stava trasportando il furgone.

Un colpo durato una manciata di secondi: i due sono subito risaliti nella loro auto per fuggire verso la Capitale, facendo perdere le proprie tracce.

L'uomo rapinato ha immediatamente lanciato l'allarme: sul posto è intervenuta la Squadra Volante della questura di Latina e, in ausilio, la Polizia stradale di Aprilia per disciplinare il traffico. Il racconto dell'uomo rapinato viene definito dagli inquirenti "credibile". Il sospetto è che il furgone fosse seguito da tempo. Resta da capire da chi e perché.