Fermato a Sperlonga mentre portava la droga da Gaeta a Terracina: arrestato un 24enne

Rientravano a Terracina dopo aver fatto rifornimento a Gaeta quando i finanzieri di Fondi li hanno fermati ad un posto di blocco.Guai per due indiani che viaggiavano sulla strada statale Flacca in sella ad uno scooter 125.Non appena gli uomini coordinati dal Capitano Gianfranco Mozzillo hanno alzato la paletta, all'altezza del rilevatore di velocità nel comune di Sperlonga, la coppia di stranieri ha subito mostrato segni di evidente irrequietezza.Entrambi, avrebbero scoperto poco dopo le Fiamme Gialle, avevano qualcosa da nascondere.Il conducente era infatti alla guida della due ruote senza patente e con permesso di soggiorno scaduto mentre il compagno che viaggiava dietro nascondeva della droga in tasca.Ben 24, in totale, i grammi di eroina spuntati fuori durante la perquisizione personale. Dagli accertamenti da laboratorio è emerso che lo stupefacente, una volta tagliato, avrebbe potuto fruttare circa 150 dosi per un valore sul mercato di qualche migliaia di euro.Immediato l'arresto e, successivamente, il processo per direttissima nei confronti dell'uomo con il giudice che, in attesa della prima udienza, ha disposto la misura cautelare del carcere.Lo straniero, un 24enne, si trova dunque ristretto presso la casa circondariale di Latina.Il motorino, invece, è stato sequestrato e dato in custodia alla sorella del conducente il quale dovrà presentarsi in Questura a Latina per regolarizzare la propria posizione.