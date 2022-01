Latina, donna morta in ospedale dopo le ferite del genero: è femminicidio, fermato l'uomo

Una donna è morta ieri sera - venerdì 14 gennaio - all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina dopo essere stata malmenata dal compagno. La polizia indaga per femminicidio, ma al momento non vengono forniti ulteriori particolari in base alle recenti norme che prevedono l'autorizzazione della Procura per la divulgazione di notizie.

Secondo il poco che si apprende l'aggressione sarebbe avvenuta alla periferia del capoluogo. La Polizia ha fermato l'uomo, un quarantaquattrenne di origini siciliane, già noto per avere a suo carico alcuni precedenti di polizia.

L’uomo è indagato per le gravissime lesioni cagionate alle suocera, lesioni che, nella tarda serata di ieri, hanno portato al decesso della donna con conseguente aggravamento della propria posizione.

I fatti - secondo la nota diffusa dopo le 15 dalla Polizia di Stato - si sono svolti all’interno di un appartamento nella periferia del capoluogo, ove dimorava la vittima: nel pomeriggio di ieri la figlia di quest’ultima rientrando in casa aveva trovato la madre agonizzante e con chiari segni di lesioni da trauma.

In casa aveva inoltre trovato il suo compagno che non avrebbe saputo riferire in quella circostanza le cause che avevano causato il ferimento della donna. Chiamati immediatamente i soccorsi la donna veniva trasportata in ospedale e sottoposta a delicato intervento chirurgico per rimuovere un vasto ematoma cerebrale, ma nonostante gli sforzi profusi dai sanitari, decedeva poche ore dopo.

Gli agenti della squadra mobile e della squadra volante che nel frattempo si erano recati nell’appartamento della vittima al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti, subivano l’agitata reazione dell’indagato, che peraltro rifiutava di aderire all’invito degli agenti affinché indossasse la mascherina anti-covid, tanto che in conseguenza della resistenza opposta ai pubblici ufficiali veniva condotto in Questura. All’esito delle prime indagini emergevano gravissimi indizi di colpevolezza in capo al quarantaquattrenne, il quale avrebbe percosso la donna, per motivi ancora non chiari, sino a farla rovinare per terra, così procurandole le gravi lesioni che poi ne avrebbero causato la morte.

Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina, sono tuttora in corso al fine di ricostruire l’intera vicenda.