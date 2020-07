Federlazio, Picca torna presidente dopo 18 anni «Stop agli illeciti, noi sappiamo da che parte stare»

Marco Picca

Per Marco Picca è un ritorno in pista dopo 18 anni, ma in tutt'altro momento storico e con tutt'altre prospettive. Torna alla presidenza della Federlazio di Latina prendendo il posto di Franco Giacomo Sacchi, che ha rassegnato le proprie dimissioni non potendo più garantire, per impegni aziendali, il giusto apporto all'interno dell'associazione. Le presentazioni ufficiali forse non servono, ma la presidenza di, storico imprenditore della città e amministratore delegato della Picca Prefabbricati spa, è introdotto al presidente regionale Silvio Rossignoli: «Festeggiamo il ritorno di un grande amico e presidente ha esordito Marco mi ha insegnato a conoscere questa provincia e sono felice di ritrovarlo. Siamo tornati alla grande, con una buona compagine e due vice presidenti, Umberto Mazzuferi e Ivano Piccenoni».E' il primo incontro di Federlazio dopo l'emergenza sanitaria che pesa come un macigno sulle piccole e medie imprese pontine. C'è un gran bisogno di ripartire, di programmare, di riprendere il filo di un discorso interrotto. E Picca lo ammette subito: «Io oggi mi sento ancora più responsabile delle mie parole e delle mie azioni. La responsabilità che oggi i colleghi imprenditori mi accordano supera ampiamente il piacere e l'onore che mi attribuiscono. L'emergenza covid ha anticipato e accelerato alcuni importanti cambiamenti sociali, economici e di relazioni sui quali dobbiamo fare attente analisi, aggiornando il nostro modo di fare impresa».Nell'occasione dunque presenta l'iniziativa Go Business, che vuol essere un punto di incontro tra le varie realtà economiche della provincia, e apre a un nuovo corso di collaborazione istituzionale, con Prefettura, Comuni, forze dell'ordine e tribunale che lanciato agli imprenditori un messaggio importante: la difesa delle aziende sane contro ogni forma di illecito. In prima fila, alla presentazione, siede la presidente del Palazzo di giustizia Caterina Chiaravalloti ed è a lei che si rivolge Picca quando spiega che Federlazio sa bene da che parte stare: «C'è qualcuno che guarda finalmente a chi cerca di fare il proprio mestiere senza scorciatoie dice Siamo grati per questo e ci mettiamo a disposizione. La Federlazio non concosce le parole omertà e reticenza: diremo tutto quello che vedremo e che non va bene. Questa scelta l'abbiamo fatta chiaramente: siamo dalla parte dello Stato. E rinnoviamo l'invito ad altre associazioni a collaborare, perché da soli si fanno percorsi brevi, spesso tortuosi e improduttivi».Poi, i temi cari allo sviluppo della provincia pontina: primo fra tutti il litorale, «sfruttato pochissimo e male», passando per il porto di Rio Martino e quello mai completato di San Felice, fino all'edilizia colata a picco a causa dell'emergenza sanitaria, al piano regolatore per la città di Latina e alle grandi infrastrutture mancate, la Roma-Latina prima di tutto. Su questo tema arriva subito una prima rassicurazione dal sindaco Coletta: «Ho avuto un incontro con il ministero dei Trasporti ha spiegato e mi è stato assicurato che l'opera si farà e che la bretella seguirà un suo corso e sarà un progetto gestito a parte. Saranno inoltre fatti aggiustamenti sul versante di Roma per diminuire il valore del pedaggio. Ci stiamo muovendo».