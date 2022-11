FdI e Lbc, i partiti ripartono in vista di regionali e amministrative

Elezioni regionali in vista per gennaio, e il rinnovo amministrativo del Comune di Latina previsto per la primavera 2023, e i partiti iniziano a riorganizzarsi, tenendo incontri, assemblee, congressi, da un lato per esaminare la situazione politica, all'indomani delle elezioni politiche del 25 settembre e della caduta del Consiglio comunale tre giorni dopo, dall'altro per valutare come affrontare in primis le regionali sul territorio pontino.

È stato il caso in primo luogo per Fratelli d'Italia, il cui esecutivo comunale si è riunito nei giorni scorsi alla presenza dei responsabili dei dipartimenti. Un incontro coordinato dalla portavoce comunale, Daniela Vivolo, e dal responsabile provinciale per gli enti locali, Michele Nasso, e in cui, spiega la prima, «si è discussa la nuova fase che sta vivendo il partito: in ambito nazionale siamo al Governo della nazione e abbiamo ora la responsabilità di guidare il Paese, mentre in ambito locale ci prepariamo ad affrontare nuove sfide che mettono al centro la città di Latina, a partire dalle prossime elezioni comunali. Adesso abbiamo il dovere di tradurre questo entusiasmo in energia e proposte, per il futuro del partito e della città di Latina. Abbiamo incontrato e coinvolto anche i candidati non eletti alle passate elezioni amministrative, del resto è anche grazie a loro che siamo stati confermati il primo partito della città lo scorso 4 settembre. Quel risultato - conclude Daniela Vivolo - è un punto di partenza per costruire qualcosa di ancora più grande». Secondo Nasso, «a Latina serve una guida forte che aiuti la città ad uscire dalla disastrosa era Coletta. FdI è pronta a fare la sua parte giocando da protagonista».

NUOVO STATUTO



«Latina bene comune è pronta a ripartire», afferma Elettra Ortu La Barbera (segretaria del movimento che ha espresso l'ex sindaco Damiano Coletta), all'indomani dell'assemblea che nei giorni scorsi ha visto l'approvazione del nuovo statuto, con l'obiettivo di un maggiore radicamento territoriale grazie alla maggiore forza data alle varie componenti interne, a partire da Lbc Giovani.«Quello che ci auguriamo è che da lì possa nascere la futura classe dirigente di Lbc e della città. Altro organo su cui puntiamo molto è quello dei presidi locali. Bisogna essere obiettivi: non siamo stati capaci di avere un reale radicamento sul territorio e, forse, di parlare un linguaggio comprensibile a tutti i cittadini. I prossimi anni dovranno essere decisivi per ridurre questo gap. Il confronto franco e schietto tenutosi in assemblea ci dà nuova forza e consapevolezza. È da qui che bisogna ripartire: uscire dall'autoreferenzialità e metterci al servizio della comunità. Solo così potremo confermarci come la terza forza politica di Latina, se non addirittura migliorarci». Lbc terrà quindi un primo incontro informale domani, e il proprio Consiglio generale, per l'analisi politica, il 7 novembre.

COLETTA TORNA IN PUBBLICO

È intanto tornato ieri ad operare come cardiochirurgo l'ex sindaco, Damiano Coletta, che ha pubblicato un post sulla propria pagina Fb con una foto in sala operatoria. Oggi a partire dalla 10.30 al Circolo cittadino Coletta tornerà a incontrare i cittadini per illustrare quanto fatto in sei anni e le nuove prospettive, in un evento dal titolo Non io ma noi. Le parole della città, teso, spiega, a «raccontarci la città e fissare un nuovo punto di (ri)partenza. Insieme, come sempre».