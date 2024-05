Giovedì 30 Maggio 2024, 00:00

LA PRESENTAZIONE

Il territorio pontino lo conosceva più da turista, per aver frequentato sin da ragazzo i lidi più amati dai romani: da Sabaudia al Circeo fino a Ponza e Gaeta. Ora Fausto Vinci ci torna da questore e sa bene che questa è una provincia complessa, su cui la guardia deve restare alta tanto sul fronte della criminalità comune quanto su quello delle infiltrazioni della criminalità organizzata.

Da ieri ha preso ufficialmente le redini della questura pontina ed è già chiaro il suo metodo di lavoro: «Non faccio promesse. Mi impegnerò come ho fatto nelle precedenti sedi a cui sono stato destinato. Raccolgo l’eredità di una squadra forte. Lavoreremo insieme, perché sono convinto che un uomo solo al comando è destinato a fallire».

Originario di Viterbo ma da sempre romano, 57 anni da compiere domani e una laurea in Giurisprudenza alla Sapienza, Fausto Vinci arriva dal suo ultimo incarico di questore di Viterbo ma ha un lungo curriculum da “operativo”: vice dirigente della questura di Ravenna in servizio alla squadra mobile, poi responsabile della sezione Omicidi della squadra mobile di Firenze e del nucleo che si è occupato delle indagini relative ai delitti del mostro di Firenze, dal 2004 al 2011 ha lavorato al Servizio centrale operativo della Direzione centrale anticrimine dove ha svolto anche le indagini nei confronti dei responsabili dell’omicidio del vice presidente del consiglio regionale della Calabria Francesco Fortugno, dal 2012 al 2014 ha coordinato numerose attività investigative nei confronti di pericolose organizzazioni transnazionali dedite al traffico internazionale di droga e ha poi ricoperto l’incarico di dirigente della divisione di polizia amministrativa a Firenze e quello di vice dirigente dell’Ispettorato di pubblica sicurezza “Palazzo Chigi”, prima di approdare alla questura di Brescia e poi a Viterbo come questore.

Ieri mattina il suo insediamento a Latina, la cerimonia, il saluto ai dirigenti e al prefetto Maurizio Falco. «Il mio lavoro sarà in continuità - ha poi dichiarato incontrando la stampa - Sono stato questore a Viterbo ma vengo da un'attività operativa. Questa è una realtà difficile ma interessante e stimolante. In queste prime fasi dovrò rendermi conto della realtà, ma conto di farlo velocemente per poi iniziare a lavorare».

L’obiettivo è garantire una sicurezza capillare su tutta la provincia e, soprattutto, non tralasciare i reati predatori. «Faremo certamente indagini sulla criminalità organizzata, ma occorre coniugare questa attività con il quotidiano – ha puntualizzato - Grande attenzione sarà anche data dunque ai reati comuni, perché esiste un gap tra la sicurezza reale e quella percepita che dobbiamo colmare». L’attenzione sarà quindi concentrata anche sulla movida, sullo spaccio, i furti, il bullismo. «Faremo sempre meglio, sia sul piano investigativo che come presenza sul territorio». Un ultimo riferimento alle interdittive antimafia: 31 quelle arrivate dalla prefettura. «Questo è il risultato di una grande attenzione sul territorio – ha commentato il nuovo questore – Sono dati che ci fanno sicuramente riflettere».