Fatture false e frode al fisco tra Aprilia e Roma: sequestrati beni per 1,5 milioni, due indagati

Ultimo aggiornamento: 16:57

Sequestro di beni per un milione e mezzo di euro nei confronti di due soggetti che hanno posto in essere una frode fiscale nel campo dei trasporti e del facchinaggio tra Aprilia e Roma.La misura è stata eseguita dai finanzieri del comando provinciale di Latina e riguarda beni, conti correnti e partecipazioni societarie. I due, attraverso l’utilizzo di società fittizie, hanno realizzato un'ingente frode fiscale con l’evasione delle imposte sul reddito, dell’IVA e dei contributi previdenziali delle imprese.La misura cautelare, disposta dal Gip presso il Tribunale di Latina su proposta della Procura della Repubblica, scaturisce da indagini condotte dalla tenenza della Guardia di Finanza di Aprilia, eseguite sia mediante verifiche fiscali sia indagini a carattere economico-patrimoniale.Le indagini hanno così consentito di procedere al sequestro del saldo attivo di sette conti correnti, accesi su cinque differenti istituti di credito, due immobili a Roma, un terreno a Nettuno nonché 32 quote di partecipazione in altrettante società ubicate tra Latina, Roma e Milano.I due, dei quali non vengono rese note le generalità, sono indagati per emissione di fatture false, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento di ritenute dovute o certificate e omesso versamento di Iva. Il tutto grazie a un fitto interscambio di fatture soggettivamente ed oggettivamente false, omettendo sistematicamente, peraltro, il versamento dei contributi riferiti ai dipendenti delle aziende coinvolte.