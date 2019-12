Falsi certificati medici e corsi sulla sicurezza mai svolti in una struttura turistica di Sperlonga: cinque indagati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Falso in atto pubblico alla falsità ideologica commessa da esercente un servizio di pubblica necessità. E' l'accusa per il titolare di una struttura turistico ricettiva di Sperlonga, un medico del lavoro, il responsabile di un laboratorio analisi e due ingegneri. Su disposizione della Procura di Latina personale della Polizia di Stato (commissariato di Gaeta, squadra mobile e commissariato di Terracina) hanno eseguito cinque decreti di perquisizione notificando altrettanti avvisi di garanzia.Sono accusati di aver prodotto artatamente tutta la documentazione richiesta dalla Asl - a seguito di un controllo nell'attività turistico-ricettiva ad agosto - al fine di evitare denunce e rilevanti sanzioni amministrative tentando, così, di eludere i controlli delle autorità preposte alla sicurezza dei lavoratori coinvolti. Le visite mediche effettuate solo dopo il controllo risultavano falsamente avvenute in date antecedenti. Sequestrata anche documentazione relativa ai corsi di formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro mai tenuti in quell’azienda, quindi da ritenersi completamente falsa.