Falsi certificati medici per invalidità e porto d'armi: arresti in corso

Falsi certificati medici per ottenere pensioni di invalidità, porto d'armi e provvedimenti giudiziari favorevoli. E' in corso una operazione dei Carabinieri del NAS di Latina in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di medici e beneficiari delle certificazioni. Numerosi gli arresti. L'operazione si svolge tra le province di Latina e Caserta e gli arresti riguardano il reato di corruzione alle 11:30. i particolari saranno Resi noti nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà presso il comando provinciale dei Carabinieri di Latina alla presenza del procuratore aggiunto Carlo La Speranza © RIPRODUZIONE RISERVATA