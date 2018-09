Inchiesta Arpalo, Fabrizio Colletti lascia il carcere e va ai domiciliari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' stato scarcerato e trasferito agli arresti domiciliari Fabrizio Colletti, arrestato nell'ambito dell'inchiesta Arpalo insieme alla madre Paola Cavicchi, ex presidente del Latina Calcio, e all'ex deputato Pasquale Maietta. Colletti, di professione avvocato, è stato in carcere circa 5 mesi.Ora il giudice ha disposto la detenzione agli arresti domiciliari accogliendo l'istanza presentata dal suo avvocato, Leone Zeppieri, nella quale si evidenziava l'attenuazione delle esigenze cautelari dell'indagato invocando una misura meno pesante.Intanto si avvicina l'inizio del processo, con giudizio immediato, la cui prima udienza è fissata per il 6 novembre. Il giudice Laura Campoli ha accolto la richiesta dei pubblici ministeri titolari dell'indagine (Luigia Spinelli, Claudio De Lazzaro e Giuseppe Bontempo) di procedere con il giudizio immediato cautelare per i tredici indagati colpiti dalla misura di custodia cautelare. Il tipo di rito consente, in determinate circostanze, di saltare il passaggio dell'udienza preliminare per arrivare direttamente al processo in fase dibattimentale. Oltre a Pasquale Maietta, Paola Cavicchi e Fabrizio Colletti, saranno processati il commercialista Salvatore Di Raimo, l'imprenditore Fabio Allegretti, Giovanni Fanciulli, Pietro Palombi, Roberto Noce, Augusto Bizzini, Max Spiess, Pierluigi Sperduti, Paola Neroni e Ivano Allegretti.L'inchiesta Arpalo ipotizza i reati di associazione per delinquere finalizzata a reati tributari, bancarotta, riciclaggio, trasferimento fraudolento di beni e corruzione. Dopo mesi di visite mediche anche l'ex deputato Pasquale Maietta è finito in carcere, a Regina Coeli, sempre su decisione del giudice Laura Campoli che ha valutato le indicazioni del medico legale incaricato.Marco Cusumano© RIPRODUZIONE RISERVATA