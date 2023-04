Fabrizi-Peschetola: il Latina batte la Gelbison 2-0

Sabato 8 Aprile 2023, 16:30







Un micidiale uno-due stende la Gelbison e regala al latina Calcio 1932 la vittoria, tre punti e in attesa delle partite di questa sera l'ottavo posto in classifica nel girone C della serie C. Tutto nel secondo tempo. I nerazzurri sono scesi in campo con maggiore convinzione e hanno sfiorato il gol con un tiro dalla distanza di Calabrese e un altro tiro cross deviato e finiti al lato di un soffio. Poi la fiammata di Fanrizi al 51' che prede palla al limite e nel tentativo di trovare spazio per il tiro entra in area, resiste ai difensori Lucani e arrivato a tu per tu con il portere avversario lo batte con freddezza. Poi c'è da soffrire, ma il Latina regge botta e punta sui contropiede. Quello giusto arriva al 90', Peschetola subentrato nella ripresa resiste sull'out destro e punta dritto verso l'area dove scarta anche il porteire e deposita in rete chiudendo la sfida sotto un temporale battente e un freddo invernale.