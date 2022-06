La presentazione del primo libro di Fabio Pàntano

“Uno comune di cosa maschile singolare” è il titolo dell’opera prima di Fabio Pàntano. L’autore è attivo nel panorama artistico contemporaneo locale; recentemente ha esposto in una personale per MAD a Lavori In Corso nell’ultimo evento in connubio tra arte e jazz e attualmente espone alla Chiesa di San Michele Arcangelo nella collettiva “dipingiAMO LA PACE”.

Il libro è un compendio di 9 racconti di fantasia e ben 41 poesie, realizzato dall’autore con un approccio immersivo e un linguaggio originalissimo ed esplicito. Proprio il linguaggio è la cifra stilistica di Pàntano che pro-pone un accento anche sulla seconda lettera del suo cognome per non rischiare che venga pronunciato in maniera errata.

Il titolo allude ad una personalità comune ma singolare ed esplicitamente maschile, a sottolineare appunto un approccio di genere. L’ironia, il paradosso, la fantasia, l’amore per la famiglia, per l’arte, per i rapporti eterosessuali, le sue passioni in vita e persino la sua professione, sono al centro della narrazione. La scienza, il progresso, le trasformazioni e perfino le mutazioni genetiche impregnano le sue storie a metà tra un’autobiografia e un flusso d’inconscio auto celebrativo quanto colpevolizzante. Avventure, fughe da relazioni familiari e complicità erotiche riempiono gli ultimi racconti e l’immaginario di Pàntano, anche se nella poesia il linguaggio è più ermetico e sembra cercare più un’armonia umana che ritmica.

La presentazione del tomo di 200 pagine si terrà alla Caffetteria di Silvia Farina al Centro giovedì 30 giugno alle 18:00 con Fabio D’Achille (che l’ha impaginato graficamente) e naturalmente Pàntano.

La casa editrice è Novecento e un particolare ringraziamento va proprio a Massimiliano Vittori e Arti Grafiche Civerchia che l’hanno finito di stampare nel mese di giugno.