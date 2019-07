Fabbricato commerciale, sequestro bis della struttura di collegamento di Sport 85

Ultimo aggiornamento: 12:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I Carabinieri forestali hanno eseguito il provvedimento di sequestro preventivo di un fabbricato commerciale di "collegamento" tra due strutture originarie. Il provvedimento è stato emesso dal giudice delle indagini preliminari, Giorgia Castriota, su richiesta del sostituto procuratore Giuseppe Miliano e riguarda il tunnel di Sport 85, su via Piave. Il negozio rimane regolarmente aperto, ma il fabbricato centrale non può essere utilizzato.Si tratta del secondo provvedimento del genere dopo la revoca di un sequestro o eseguito nel marzo 2018, l'attuale contestazione della Procura esula dalla destinazione urbanistica dell'area e riguarda l'aumento di volumetria «realizzata mediante la chiusura di tutti i lati delle parti di tettoia tramite vetrate e pannellio in plastica, in evidente difformità ai titoli edificatori rilasciati che invece autorizzavano solo aumenti di superfice» - si legge in una nota diffusa dai Carabinieri forestali.«L'aumento contestato era già oggetto della precedente richiesta di sequestro e dell'altra informativa di reato - fa notare l'avvocato Francesca Roccato che assiste la struttura - non ci sono elementi nuovi per apporre i sigilli, abbiamo già presentato ricorso al Riesame»