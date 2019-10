Fabbrica abusiva di fuochi d'artificio scoperta a Spigno dalla Finanza

Una fabbrica abusiva di fuochi d' artificio è stata scoperta dalla

Guardia di Finanza nelle campagne di Spigno Saturnia in provincia di Latina, al confine con la Campania. In un

fabbricato industriale abbandonato sono stati sequestrati 18 mila

fuochi pirotecnici già assemblati per un peso di 450 chili di

materiale esplodente, 56 chili di polvere pirica e sostanza chimiche

da miscelare. Sei persone, tra le quali quattro immigrati, tutti già

denunciati in passato e residenti nel Casertano, sono stati

