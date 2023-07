Ex Pozzi Ginori, incendio nella fabbrica abbandonata

Si è rivelato provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco che ieri pomeriggio sono accorsi nell'area dell'ex Pozzi Ginori, il sito industriale dismesso di Borgo Piave, per contenere un principio di incendio che ha rischiato di avere conseguenze ben più gravi nell'area abbandonata situata alle porte della città. Poco dopo le 18 sono state diverse le segnalazioni giunte alla caserma di viale Carturan per un incendio scoppiato nell'ex fabbrica all'entrata di Latina, uno dei tanti siti industriali dismessi del capoluogo pontino. Le fiamme, infatti, avevano interessato un'area tra i cinquanta e i cento metri quadrati alle spalle dello stabile, sul lato che affaccia sulla Pontina, dove tantissimi pendolari si trovavano a passare per fare ritorno in città o dirigersi verso Roma. Immediato l'intervento di un camion e di un'autopompa che, in pochi minuti, hanno raggiunto Borgo Piave: un intervento rapido e soprattutto provvidenziale per non far espandere ulteriormente il rogo, limitato ad una piccola area e domato in pochi minuti dai pompieri. Ancora incerte le cause che hanno fatto scoppiare l'incendio anche se, secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe possa trattarsi di ignoti che si trovavano all'interno del sito.