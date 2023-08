Lunedì 28 Agosto 2023, 11:29

Ha contorni ancora oscuri quello che sembrerebbe essere molto di più di un tentativo di rapina avvenuto sabato pomeriggio nella zona del Colosseo di via Bruxelles, alle spalle del Latina Fiori. Ad essere aggredito in compagnia di una ragazza, infatti, è stato uno dei principali testimoni dell'accusa nel processo per l'inchiesta Don't touch, costretto a scappare via da Paolo e Matteo Baldascini, padre e figlio entrambi già noti alle cronache locali ed entrambi denunciati.

L'episodio si è verificato nel primo pomeriggio di due giorni fa, quando la Polizia è intervenuta alle spalle del "Colosseo" a seguito della segnalazione di un'aggressione ai danni di due persone. Sarebbe questa la versione fornita dall'ex collaboratore di giustizia agli agenti della Questura una volta arrivati sul posto, l'uomo ha raccontato loro di essere stato aggredito e costretto a scappare via insieme alla giovane che era con lui.

L'INSEGUIMENTO

IL PRECEDENTE

In quegli stessi istanti, poco lontano da quella zona, i carabinieri si sono lanciati all'inseguimento di un'auto che sfrecciava a tutta velocità per le strade della città, a bordo della quale vi erano Paolo e Matteo Baldascini, padre e figlio individuati e denunciati come presunti autori dell'aggressione consumata pochi minuti prima dietro il "Colosseo". Una fuga rocambolesca, con l'auto dei due entrata in collisione con alcune macchine parcheggiate lungo le vie dove sono stati inseguiti e fermati dai militari dell'Arma. Un episodio con molti lati ancora oscuri, sui quali sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine.

Proprio da una vicenda simile, infatti, nel settembre 2014 partì l'inchiesta Don't touch, nata grazie a una chiamata al 113 a seguito di alcune minacce ricevute, che portarono l'uomo a deporre nel successivo processo, salvo poi essere minacciato dai fratelli Travali in carcere, tanto da tentare il suicidio. Avviando inizialmente una collaborazione con la giustizia, tuttavia, erano ormai stati tracciati gli equilibri criminali presenti a Latina, una serie di dichiarazioni da cui partì anche la successiva inchiesta "Alba Pontina" quattro anni dopo.

Anche coloro che sono stati denunciati sabato pomeriggio hanno diversi precedenti con la giustizia. Si tratta infatti di Paolo Baldascini, classe 1983, considerato in passato fiancheggiatore dei clan dei Casalesi, condannato per omicidio preterintenzionale e poi arrestato per droga; suo figlio Matteo, invece, di appena 20 anni, era già stato protagonista di diversi episodi di violenza tra la zona della pub e il lungomare, a seguito dei quali era stato condannato ad un anno di reclusione nel 2022 per aver dato una testata ad una ragazza in un locale del lungomare di Latina, e prima ancora al Daspo Willy per averne minacciata un'altra nel 2021, insieme ad altri due ragazzi, in un parcheggio adiacente alla zona di via Neghelli. Legami con il mondo criminale che non fanno escludere agli investigatori che dietro quello denunciato come una tentata rapina possa nascondersi qualcosa di più, passando al vaglio ogni pista che possa aver portato all'episodio di sabato pomeriggio.