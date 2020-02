Parco Evergreen a rischio chiusura, sarà incluso nel progetto Upper

Servizio completo sull'edizione cartacea e sul Messaggero Digital

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rischia di chiudere l'Evergreen, uno dei parchi più frequentati in città, soprattutto da bambini e famiglie. L'area comunale è gestita dalla cooperativa La Tartaruga in virtù di una concessione gratuita risalente al luglio 2008 e mai rinnovata. Ora il Comune intende liberare l'area per inserire il parco nel progetto Upper che prevede la realizzazione di un parco produttivo grazie a un finanziamento europeo.Nei giorni scorsi il dirigente del Patrimonio, Diego Vicaro, ha inviato una comunicazione di sgombero alla cooperativa chiedendo di liberare il parco di via Roccagorga entro il 30 settembre 2020. Ma la coop, che da tempo invoca un nuovo bando per regolarizzare la gestione dell'area, non ci sta e chiede un incontro in Comune per trovare un punto di intesa, in grado di soddisfare tutte le esigenze.