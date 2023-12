Tutti gli eventi di Natale a Latina: ecco il programma

Dopo l’accensione dell’albero di Natale in piazza del Popolo, avvenuta l'8 dicembre sulle note di Mama’s Soul Beats, prende il via il calendario di eventi che si svolgeranno fino al 7 gennaio su tutto il territorio comunale. Nell'intero periodo sono previsti mercatini di Natale in via Pio VI, via Eugenio di Savoia e corso della Repubblica, il villaggio dell’inclusione di Babbo Natale nella casa cantoniera di Borgo Sabotino e il teatrino dei burattini nell’arena Cambellotti. È prevista, inoltre, l’illuminazione con sistemi di proiezione degli edifici pubblici in centro e videomapping sul palazzo comunale. Ogni borgo della città, inoltre, avrà un albero di Natale e sarà illuminato a festa.



“Il calendario di eventi di Natale – dichiara il Sindaco di Latina Matilde Celentano – è stato pensato per regalare ai cittadini momenti di serenità dopo i periodi bui che abbiamo attraversato: veniamo da una pandemia e sono in corso due guerre e poter trascorrere delle festività nel calore della propria città è un regalo che volevamo fare a chi ogni giorno la abita. Per abbiamo investito una cifra importante per le festività natalizie, 125mila euro che andranno a coprire gli eventi e le luminarie. Ringrazio tutti coloro che hanno risposto alle manifestazioni di interesse per costruire, insieme, i giorni di festa che ci attendono. Ci saranno eventi in piazza del Popolo, con concerti di ogni genere e per ogni gusto, iniziative per bambini e spettacoli al teatro D’Annunzio finalmente riaperto dopo anni di assenza di cultura. Anche i borghi saranno illuminati a festa per trasmettere una magica atmosfera in tutte le zone della città. Ci auguriamo che i nostri cittadini scelgano di rimanere a Latina e che la città sia attrazione anche per chi viene da fuori”.



IL CALENDARIO DI EVENTI



- 8 dicembre, piazza del Popolo ore 17.30

Accensione albero di Natale e luminarie in città. Concerto Mama’s Soul Beats



- 16 dicembre, piazza del Popolo ore 18

Concerti di Grigio Fumo Band e Faber per tutti. Tributo a Fabrizio De André



- 17 dicembre, teatro D’Annunzio ore 18

Concerto di Natale della Banda musicale della Polizia di Stato



- 18 dicembre, teatro D’Annunzio ore 21

Concerto della Premiata Orchestra della Repubblica Partenopea



- 18 dicembre, museo Cambellotti ore 17

Fatte così! Mostra di opere della collezione della Galleria d’arte Moderna e Contemporanea



- 18 dicembre, museo Cambellotti ore 17

Mostra “Littoria un marchio di successo”



- 19 dicembre, teatro D’Annunzio ore 18

Concerto di Natale degli studenti del liceo statale Alessandro Manzoni



- 20 dicembre, teatro D’Annunzio ore 18

Presentazione concorso letterario Campiello Giovani 2024, 29esima edizione. A cura del gruppo Giovani Imprenditori Unindustria



- 20 dicembre, via Corridoni ore 18.30

Concerto di Ambrogio Sparagna



- 21 dicembre, teatro D’Annunzio ore 18

Concerto degli studenti dell’istituto comprensivo Giovanni Cena



- 22 dicembre, teatro D’Annunzio ore 20.30

Concerto e spettacolo di beneficenza Unicef



- 23 dicembre, piazza del Popolo ore 18

Orchestra dei Giovani filarmonici pontini. Concerto armonie natalizie



- 25 dicembre, piazza del Popolo ore 18

Concerto gospel di Natale di Big Soul Mama



- 29 dicembre, piazza del Popolo ore 21.30

Caravaggio live, concerto di musica pop/indie



- 31 dicembre, piazza del Popolo ore 21.30

Concerto di fine anno di Tuttifrutti



- 1° gennaio, teatro D’Annunzio ore 18

Concerto di Capodanno a cura del Campus Internazionale di Musica



- 3 gennaio, piazza del Popolo ore 18

The Vibes e Trio Vizzino. Concerto jazz giovani musicisti pontini



- 6 gennaio, piazza del Popolo ore 20

Concerto di musica brasiliana di Valbilene Coutinho Quintet

© RIPRODUZIONE RISERVATA