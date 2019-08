Evade dai domiciliari per comprare le sigarette: arrestato a Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le pattuglie della Squadra Volanti della Questrua di Latina hanno effettuato numerosi controlli di sicurezza alle persone sottoposte agli arresti domiciliari nelle varie zone della città, «nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo voluti dal Questore Amato».Nel corso delle verifiche, intorno alle 10 circa, un equipaggio si è recato in viale Petrarca per effettuare il controllo a una persona sottoposta al regime degli arresti domiciliari ma all’interno dell’abitazione ha trovato solo la madre dell'uomo. La donna ha detto agli operatori di non sapere dove si trovasse il figlio.A quel punto l'uomo era da considerarsi evaso e immediatamente sono iniziate le ricerche nelle vie del quartiere. Dopo pochi minuti gli agenti lo hanno visto rientrare tranquillamente a casa. Alla vista della polizia si è giustificato spiegando «che si era assentato un minuto per andare a comprare le sigarette». Ma la giustificazione non gli è servita ad evitare l'arresto «alla luce della evidente violazione della misura cautelare». L'uomo - G.R., italiano, 35 anni - è stato a quel punto condotto in Questura e tratto in arresto per il reato di evasione dagli arresti domiciliari e, come disposto dal pm di turno, dottor Giancristofaro, veniva riportato a casa in attesa del rito per direttissima che si terrà lunedi.