Europei di Budapest, il latinense Matteo Ciampi trascina la staffetta sul podio

Glasgow 2018-Budapest 2021. Cambiano i protagonisti ma non il metallo per la staffetta azzurra 4x200 stile libero, che stasera nella piscina della Duna Arena della capitale magiara, ha conquistato la medaglia di bronzo (7’06”05) alle spalle della Russia, autentica dominatrice in vasca con il record dei campionati (7’03”48), e della Gran Bretagna (7’04”61). In seconda frazione entusiasmante la prova del velocista di Latina Matteo Ciampi che ha chiuso con la prestazione cronometrica di 1’46”17: meglio in terza con 1’46”02 soltanto il barese Marco De Tullio. Nelle batteria del mattino il 24enne talento pontino della Livorno Aquatics/Cs Esercito aveva nuotato in 1’46”85, risultando il più veloce tra gli azzurri. A completare il quartetto il bolzanino Stefano Ballo (1’47”30) e il marchigiano Stefano Di Cola (1’46”56).

Nuoto, Matteo Ciampi convocato per gli Europei di Budapest

Sorride anche se con la mascherina sul volto il nuotatore cresciuto nell’Ambranuoto Latina: «Abbiamo confermato il bronzo del 2018. Restiamo tra le prime tre in Europa e siamo tra le cinque al mondo. Un ottimo risultato per una squadra molto giovane». La 4x200 ai mondiali sudcoreani di Gwangju 2019 realizzò il record italiano con 7’02”01 strappando il pass per i Giochi Olimpici di Tokyo 2021.

