Europee, alle 12 a Latina l'affluenza più bassa del Lazio

La rilevazione delle ore 12 conferma che in provincia di Latina il voto per le Europee non decolla. A mezzogiorno nell'intera regione aveva votato il 23,13 per cento degli aventi diritto. In terra pontina invece solo il 21,32 per cento, appena peggio i Roma (22,43%), ma molto mìpeggio degli altri centri (Frosinone ha raggiunto il 25 oper cento, Viterbo 28,45% e Rieti addirittura 30,14%).

Il dato provinciale è perfettamente in linea con il capoluogo (21,81%), anche se va detto che nelle 116 sezioni l'affulenza è molto variegata e oscilla tra il 27,70% della sezione 14 e il 18% della sezione 19.