Il futuro dell'Europa tra Spinelli e Schuman, tre giorni di seminario sul federalismo

Inizia domani - 11 febbraio - a Roma per terminare a Latina domenica il seminario di terzo livello "post Ventotene" quest'anno inserito nel programma Citizens for Europe “Beyond Schuman’s Europe – citizens ideas for a better Union”, realizzato dalla Fondazione Bronislaw Geremek (responsabile di progetto) con l'Istituto di studi federalisti Altiero Spinelli, il Forum Jerzy Griedroyć, Notre Europe – Institut Jacques Delors e la Biblioteca Vaclav Havel.

Il programma, diviso in tre parti, si aprirà domani alle 16 a Roma presso la Biblioteca Altiero Spinelli della giunta della Regione Lazio con una Tavola rotonda su "Il futuro dell’Europa nella prospettiva federale di Altiero Spinelli e Robert Schuman". Parteciperanno la vice presidente del Parlamento europeo Pina Picierno e il vice presidente della giunta regionale del Lazio, Daniele Leodori. La seconda e la terza parte si terranno a Latina: il 12 febbraio (doppia sessione) e il 13 febbraio (sessione singola) si terrà la fase seminariale. Il 13 febbraio, l'ultima parte, dalle ore 15,30, sarà dedicata all'Assemblea cittadina "I giovani e la Conferenza sul futuro dell’Europa" con la partecipazione di rappresentanti del movimento federalista europeo, della gioventù federalista, di Cgil, Cisl e Uil e del Consiglio nazionale dei giovani.