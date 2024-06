Lunedì 10 Giugno 2024, 03:35 - Ultimo aggiornamento: 03:46

Una giornata fin troppo tranquilla, poi la lunga attesa. Ieri niente code ai seggi, e affluenza che fatica a salire, anche nel secondo e ultimo giorno di voto per le elezioni europee. Se nel primo giorno, sabato, si erano viste spiagge affollate e sezioni vuote, anche ieri, domenica, nonostante un meteo non più estivo, la giornata festiva non ha aiutato nel segno di una flessione verso l'alto.

Alle 12, a livello provinciale era il 21,32%, con il capoluogo a 21,81%; affluenza invece molto più alta nei sei Comuni pontini al voto anche per il rinnovo delle amministrazioni, tra il 40% e il 44%. Alle 19 la situazione non era cambiata con l'affluenza al 35,91%, quasi un punto percentuale sotto Roma, sette sotto Frosinone e addirittura 10 sotto Viterbo. Rieti la provincia con l'affluenza più alta, addirittura al 47,09%.

Difficile fare un confronto diretto con le scorse elezioni europee del 2019, in quanto allora si votò nella sola giornata di domenica, ma cinque anni fa, aveva votato alle 12 il 16,07%. A mero titolo di esempio, nel capoluogo, alle ore 17.45, nella sezione 62 (scuola media statale Da Vinci) su un totale di iscritti di 385, avevano votato in 120, pari a circa il 31%. Poco prima, alle 17.30, nella sezione 40 (Istituto Einaudi), il dato era fisso intorno al 30%, segnando quindi una media in linea.

Un po' ovunque, nei seggi, presidenti segretari e scrutatori trascorrevano giornate lente, scandite dalla bassa partecipazione, tra una pausa a turno alla macchinetta del caffè e uno sgranchirsi le gambe.

Una due giorni sostanzialmente sospesa tra la serenità in famiglia e con gli amici o i sostenitori, e l’ansia del risultato che sarà, quella trascorsa dai candidati pontini alle europee. Un’attesa ricca di speranze soprattutto per i due europarlamentari uscenti. Il primo è Nicola Procaccini (FdI), che ha passato la giornata di ieri «a Terracina con famiglia e amici» e che dalle 20 era invece a Roma, all’Hotel Parco dei Principi, quartier generale di FdI per seguire i risultati, insieme anche alla stampa estera; al termine dei primi exit poll e le prime dichiarazioni, Procaccini rientrerà poi in serata a Terracina per seguire lo spoglio nella postazione dell’hotel Palace. Attesa per una rielezione anche per Salvatore De Meo (FI) che ha trascorso il sabato e la domenica «insieme alle persone che mi supportano, per registrare il loro entusiasmo. Al voto, ho salutato e ringraziato presidenti di seggio e scrutatori, raccogliendo anche lo sfogo di questi ragazzi che, a fronte di due giorni di impegno, hanno un piccolo rimborso spese: è un tema su cui si dovrà ragionare. Dispiace da un lato per l’affluenza, perché non si riesce a ribaltare la narrativa di un’Europa lontana, e dall’altro per le tante richieste di duplicati di tessere elettorali, come se fossero un documento non da conservare gelosamente. Lo spoglio, lo seguirò nel mio point di Fondi». Giornate all’insegna della semplicità anche per Giovanna Miele (Lega), deputata italiana, ora candidata anche europarlamentare: «Sto monitorando l’andamento dell’affluenza al voto, insieme a tanti amici. Seguirò lo spoglio presso il mio point elettorale a Latina». Passeggiate e famiglia per Gerardo Stefanelli (Stati Uniti d’Europa): «Sono andato la mattina un po’ in giro per i seggi, e poi a pranzo con la mia famiglia. Seguirò lo spoglio nella mia sede a Scauri, e domani mattina sul sito del ministero vedrò i risultati finali». Una giornata serena anche per Federica Lauretti (M5S) anche lei alla prima candidatura europea: «Ho avuto tanti contatti gli attivisti e siamo tutti molto emozionati; per seguire lo spoglio ci riuniremo a casa di amici, insieme a un po’ di sostenitori».