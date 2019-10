A Cisterna l'Eurobasket conduce per 37 minuti, poi si fa battere nel finale. Tortona vince 76-71

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LATINA - La priama storica partita dell'A2 del basket maschile giocata a Cisterna si conclude con un'altra sconfitta matrata nei minuti finali. L'Eurobasket conduce per 37', poi si fa sorpassare e perde 76-71 contro la Bertram Tortona. Fatali soprattutto il 9/18 dalla lunetta.Il Tabellino: Steve Taylor jr 16 (6/14, 0/0), Federico Loschi 10 (1/2, 2/7), Kenneth Viglianisi 10 (1/3, 2/7), Giovanni Fattori 9 (0/4, 3/6), Anthony Miles 9 (3/9, 1/4), Eugenio Fanti 9 (3/3, 1/1), Riccardo Chinellato 4 (0/1, 1/1), Michael Sacchettini 2 (1/4, 0/0), Alexander Cicchetti 2 (1/1, 0/0), Matteo Graziani 0 (0/0, 0/0). All. NunziTiri liberi: 9 / 18 - Rimbalzi: 38 7 + 31 (Steve Taylor jr 16) - Assist: 15 (Anthony Miles 6): Kenny Gaines 18 (4/11, 2/6), Andrejs Grazulis 17 (6/8, 1/2), Matteo Martini 14 (5/13, 1/3), Bruno Mascolo 8 (2/6, 0/1), Rei Pullazi 6 (1/4, 1/1), Matteo Formenti 6 (0/0, 1/5), Quirino De laurentiis 4 (2/3, 0/0), Janko Čepić 3 (0/0, 1/2), Edoardo Buffo 0 (0/1, 0/0). All. RamondinoTiri liberi: 15 / 19 - Rimbalzi: 47 8 + 39 (Quirino De laurentiis 13) - Assist: 15 (Bruno Mascolo 6)Classifica Girone Ovest A2 BasketBenacquista Assicurazioni Latina 4, Reale Mutua Torino 4, Edilnol Biella 4, Zeus Energy Group Rieti 4, MRinnovabili Agrigento 4, Novipiù Casale Monferrato 4, Bergamo 4, Bcc Treviglio 4, Bertram Tortona 4, Givova Scafati 2, 2B Control Trapani 2, Orlandina Basket Capo d’Orlando 2, Eurobasket Roma 0, GeVi Napoli 0