Estorsioni e minacce: operazione della Polizia tra Fondi, Lenola e Monte San Biagio

Blitz alle prime luci dell'alba da parte degli agenti del commissariato di polizia di Fondi.



Questa mattina, al termine di una lunga e delicata indagine, gli uomini coordinati dal dirigente Franco Pellegrino hanno eseguito due misure cautelari in carcere nei confronti di altrettanti pluripregiudicati con precedenti per estorsione.



L'inchiesta, scaturita da una precedente operazione del 2014, ha messo in luce come la condotta criminosa fosse tutt'altro che archiviata e proseguisse da anni tra Fondi, Lenola e Monte San Biagio a suon di minacce e avvertimenti.



