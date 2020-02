Estorsione per 100.000 euro a Formia: arrestato ragazzo di 19 anni, denunciato un minore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una estorsione da centomila euro realizzata da due giovanissimi, un ragazzo di 19 anni e uno di 17. Il primo, residente a Formia, è stato arrestato. Il secondo, di Minturno, denunciato. L'indagine è stata svolta dai carabinieri della compagnia di Formia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Cassino e trae origine dalla denuncia sporta da altri due giovani, un 20enne di Itri e un 19enne di Formia che hanno riferito continue richieste di somme di denaro da investire in affari non meglio indicati, denaro che di volta in volta veniva promesso in restituzione comprensivo di interessi. Tali somme non solo non venivano restituite ai due malcapitati, ma anzi il giovane, attraverso atti di minaccia e violenza, reiterava le richieste di denaro. Oggi, con la collaborazione di una delle vittime, il 19enne è stato tratto in arresto nel momento di ricevere la somma di euro 2.500 (duemilacinquecento) a fronte dei 10.000 (diecimila) richiesti.