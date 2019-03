Estorsione alla responsabile della casa famiglia, arrestato un giovane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Atti persecutori, estorsione, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Con queste accuse è stato arrestato dalla squadra mobile di Latina Ahmed Hassan Abdelaty Mohamed Farrag, egiziano di 19 anni. Il giovane straniero era ospite di una casa famiglia appena fuori Latina, ma proprio la responsabile della struttura aveva richiesto l’intervento della polizia dopo aver subìto ripetuti atti persecutori e diversi episodi estorsivi dal ragazzo.Del giovane, però, si erano da qualche tempo perse le tracce. Gli investigatori della squadra mobile e i colleghi della volante hanno fatto scattare le ricerche in tutta la zona e hanno rintracciato il ragazzo dopo una segnalazione al 113. La telefonata era arrivata per una lite nella zona delle autolinee. A causarla era stato lo stesso giovane, la fuga del quale è finita poco dopo. Il ragazzo ha provato anche ad aggredire un agente ma alla fine è stato fermato e condotto in Questura.