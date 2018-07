Latina, Estate al Nicolosi: cinque serate con balli di gruppo e spettacoli

Si animerà per cinque serate la storica piazzetta del quartiere Nicolosi, in Via Corridoni a Latina. Balli di gruppo, musica, libri e spettacoli teatrali a partire da stasera.



Il primo appuntamento è oggi alle 19, con la presentazione dell’antologia “Mi ricordi il mare” a cura della scrittrice pontina Stefania De Caro e che raccoglie 33 racconti ambientati sulla costa pontina e laziale, opera di diversi autori.

Dalle 21 la piazzetta si trasformerà invece in pista da ballo con l’orchestra spettacolo "Agrodolce": Gianluca Ungarelli a tastiera e fisarmonica, e voci di Riccardo Marchetti e di Eleonora D’Ursi.



Quella di oggi è la prima delle cinque serate. In calendario ci sono anche venerdì 10 agosto con il liscio dell'orchestra spettacolo Solo Musica Italiana, ed il fine settimana lungo che comprende venerdì 31 agosto (serata di liscio con Cico&Luis), sabato 1° settembre (concerto in piazzetta con "Madera y cuerdas") e domenica 2 settembre (Teatri della Viscosa presenta lo spettacolo "Criucc' il raccontodei treni della felicità").



La rassegna estiva, patrocinata dal Comune di Latina, è proposta da Rinascita Civile con la collaborazione dell’Osteria del Nicolosi e del comitato di quartiere.

Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:19



© RIPRODUZIONE RISERVATA