Essenza va in città: lo chef Nardoni lascia Pontinia e si trasferisce a Terracina

Ultimo aggiornamento: 13:17

«La famiglia e i sogni si allargano, Essenza cambia casa». Con questo post su Instagram pubblicato il 5 gennaio il giovane chef Simone Nardoni annuncia il trasloco del suo ristorante con l’hastag #essenzavaincittà. «Resteremo chiusi per un brevissimo periodo. A fine mese saremo pronti ad accogliervi in un nuovo spazio» spiega lo chef inserendo anche il suo prossimo indirizzo. Così, da queste poche parole si scopre che Essenza, uno dei più quotati ristoranti provinciali e non solo, lascia Pontinia - dove Nardoni è nato e cresciuto fino a raggiungere livelli altissimi nel locale di via Leopardi - per approdare a Terracina al numero 38 di via Cavour, a un passo dal belvedere di Lungomare Matteotti, al posto di un bistrò. Al post ha allegato un video di pochi secondi. Sfondo nero, tavolo, lampada da tavolo, due bicchieri da acqua, lo chef che arriva e spegne la luce mentre sullo sfondo compare la scritta “A stare fermi non succede nulla”.