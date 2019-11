Esplosione e fiamme, magazzino distrutto dal fuoco nella zona litoranea di Latina

Un magazzino è stato completamente distrutto dal fuoco a Latina, sulla strada "Cioccatelli", nella zona litoranea a Borgo Sabotino. Sono state avvertite esplosioni, poi le fiamme hanno avvolto la struttura. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, con due squadre che sono ancora al lavoro. Allertati anche i mezzi dell'Ares 118 ma per fortuna non si registrano feriti. All'interno del magazzino sembra vi fossero elettrodomestici vecchi e ferraglia varia accumulata nel corso del tempo dal proprietario.



Sulle cause dell'incendio saranno svolti gli accertamenti del caso da parte dei carabinieri. Ultimo aggiornamento: 20:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA