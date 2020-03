Miracolo nella sfortuna ieri sera a Fondi dove un uomo, che stava guidando la sua Smart, ha notato delle scintille uscire dalla batteria, ha fermato la vettura ed è riuscito a uscire prima che esplodesse.

Salvo il conducente e anche il suo cane che si trovava sul lato passeggero. Tanta paura in via Edificio Scolastico, in centro, dove molte persone hanno assistito in diretta all'esplosione.



L'uomo, titolare di un'impresa di pompe funebri, stava affiggendo i manifesti in giro per la città dopo l'ultimo decesso per coronavirus a Fondi avvenuto ieri pomeriggio.

Ultimo aggiornamento: 08:26

