Esondazione del torrente Pontone, gravi danni ad abitazioni e strutture balneari ai confini tra Formia e Gaeta

In seguito ad un violento nubifragio è esondato durante la notte il torrente Pontone , al confine tra Formia e Gaeta. Le acque limacciose e il fango hanno invaso e allagato le zone della Canzatora e di Pontone , provocando danni considerevoli. Numerose le abitazioni allagate. All’altezza del numero 130, all’incrocio tra la Canzatora e la Flacca, l’acqua è penetrata in due abitazioni a livello stradale, per fortuna vuote, e semisommerso le auto parcheggiate nell’area attigua. Bloccati gli abitanti delle abitazioni sovrastanti.

Danni notevoli ha subìto il circolo nautico Vela Viva , con strutture danneggiate dalla furia del torrente e dei marosi. Danni anche ad altri lidi sul lungomare di Vindicio, a poca distanza dalla foce del torrente che nasce a Itri e sfocia sulla spiaggia ai confini tra le due città del Golfo. Un gommone è rimasto bloccato e danneggiato sotto il ponte che sovrasta il torrente.

Maltempo nel Sudpontino, il torrente Pontone fa paura



Sul posto, fin dalle 7, vigili del fuoco, Protezione civile, polizia locale, carabinieri e polizia, oltre a squadre di manutenzione dell’Enel e operai di Acqualatina e amministratori di Formia e Gaeta. I detriti hanno invaso anche la carreggiata, che in alcuni tratti ha subìto anche qualche cedimento. In quella zona, alla fine di ottobre 2012, per l’esondazione del torrente Pontone morì travolta dall’acqua e dal fango una donna di 82 anni. C’è stato di allerta e preoccupazione per possibili nuove esondazioni durante la prossima notte.

