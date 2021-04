Esercitazione a Sermoneta per il 17° reggimento dell'artigleria contraerei

Il territorio di Sermoneta ospiterà, dal 19 al 23 aprile, una esercitazione di due aliquote del 17esimo Reggimento artiglieria controaerei Sforzesca di Sabaudia, che saranno impegnate, tra la pianura e la montagna, in una attività di addestramento tattico.



L'esercitazione si svolgerà sia nelle ore diurne che notturne e coinvolgerà circa 50 militari, 8 mezzi ruotati e 4 natanti: prevede un pattugliamento terrestre e uno anfibio. Gli enti coinvolti hanno già rilasciato il nulla osta di competenza per consentire l’esercitazione.

Il sindaco di Sermoneta Giuseppina Giovannoli ha ricevuto in Comune il colonnello Daniele Reale, comandante del 17° Reggimento, il quale ha presentato l’iniziativa e illustrato le varie fasi dell’attività.

«I cittadini non si preoccupino se dovessero incontrare la prossima settimana soldati in mimetica o mezzi militari lungo la strada o tra i boschi» ha detto il Colonnello Reale.



Il sindaco, dal canto suo ha ringraziato il 17° Reggimento per aver scelto Sermoneta come location per l'esercitazione, che rientra tra le attività peculiari dell’Esercito Italiano per garantire un elevato livello di addestramento del proprio personale e prontezza di impiego, oltre a dimostrare le capacità della specialità di operare nei moderni scenari operativi.



