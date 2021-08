Escursionista ferita sul percorso del Monte Circeo, recupero con elicottero in corso

Martedì 31 Agosto 2021, 17:53 - Ultimo aggiornamento: 17:54

Un'escursionista è rimasta ferita sul Monte Circeo ed è in corso l'intervento di recupero da parte del personale dell'Ares 118 con l'elicottero "Pegaso 21". Secondo le prime informazioni l'escursionista si trovava sul percorso 750, noto anche come "Picco di Circe". La donna è caduta ed è stato dato l'allarme, ma non potendosi muovere e date le difficoltà di raggiungere il percorso che è particolarmente impervio, si è deciso di far intervenire l'eliambulanza.