“Bucalone” è il secondo album di Marco Viccaro, il noto chitarrista originario di San Lorenzo (frazione di Santi Cosma e Damiano). Il nuovo lavoro del cantautore e polistrumentista è uscito oggi e rappresenta un viaggio verso quelli che sono i gusti musicali e le capacità testuali e compositive. L’album è stato registrato nel 2017 presso gli “House of Glass Studios” di Gianni Bini a Viareggio e “MStudio Center” di Fabrizio Migliorelli a Pontecorvo. Il suo singolo “Keep Me In Love”, canzone scritta nel 2009 durante l’esperienza di Sanremo Lab Giovani, fu poi completata nel 2011 a New York. La ballata, cantata e suonata con la chitarra acustica e accompagnata da una sezione d’archi, racconta la storia di due innamorati che dopo una lunga pausa di riflessione si ritrovano. Docente di musica e chitarra in Toscana, nella sua lunga carriera ventennale, Viccaro ha suonato dal vivo nei pub, teatri, piazze e stadi di tutta Italia, Inghilterra, Irlanda, Olanda, Francia, Germania, Romania e soprattutto negli States. Concorrente nel format televisivo X Factor Romania, poi nel programma televisivo “Mezzogiorno in famiglia” su Raidue, al “Celebrity The Talent Show” su Sky Vivo, all’Umbria Jazz Clinics e nel 2017 e 2018 al Gasparilla Pirate Festival, uno dei più grandi festival d’America, rappresentando l’Italia come chitarrista “One Man Band”.Nonostante la maggior parte dei brani siano stati composti tra il 2009 e il 2012 (ad eccezione di Fly nel 2016), Marco spazia dall’animo rock al folk passando in un amen dal pop a quello classico. Un artista creativo a 360°, che nel corso di questi anni si è affermato tra i più poliedrici e apprezzati del panorama musicale anche senza l’ausilio e la collaborazione di una band vera e propria. Le sue canzoni sono state scelte come colonna sonora per il programma televisivo “Nissan The Quest” su SkySport2: per diverse volte chiamato come “Session man” in registrazioni di chitarra su commissione di una band americana presso i famosi “Abbey Road Studios” di Londra e in America ha suonato dal 2010 al 2014 nei locali più famosi di Los Angeles e New York (Cafe WHA, The Bitter End…) con personaggi di fama internazionale come Popa Chubby, Richie Cannata, Forrest Lawson, Dave Richards e tanti altri. In Italia ha collaborato e condiviso il palco con Arisa, I Ricchi e Poveri, Little Tony, Donatella Rettore, Silvia Salemi, Leda Battisti, Gatto Panceri, Tony Esposito, James Senese e Napoli Centrale, Ernesto Vitolo e Rino Zurzolo, Robertinho De Paula ed Elhaida Dani, vincitrice di “The Voice” 2013.