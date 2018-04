Ercole olivario, due aziende di Sonnino tra le eccellenze d'Italia per l'olio prodotto

Due aziende pontine premiate con l’Ercole Olivario, prestigioso riconoscimento per i produttori di Olio. Nell’Aula Magna dell’Università per Stranieri di Perugia si è chiusa la XXVI edizione del concorso per la valorizzazione delle eccellenze olearie territoriali italiane, che dal 1993 premia i migliori oli extravergine di oliva italiani.



Tra le eccellenze decretate nell’edizione 2018, il primo premio per la sezione Dop Fruttato intenso è andato all’olio extravergine Dop Colline Pontine dell’Azienda Agricola Alfredo Centrone di Sonnino, mentre l’olio extravergine intenso dell’Azienda Santina delle Fate di Sonnino si è classificato al secondo posto nella sezione Fruttato intenso.



Il concorso è indetto dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio, in collaborazione con la Camera di Commercio di Perugia e con il sostegno dell’intero sistema camerale nazionale.



Dei 100 finalisti, 13 provenivano dal Lazio e 6 dalla provincia di Latina.



«Esprimo le mie personali congratulazioni – ha detto Mauro Zappia, commissario della Camera di commercio di Latina – per i premi ricevuti in occasione di quest’ultima edizione dell’Ercole Olivario, nonché il personale apprezzamento per l’impegno profuso alle aziende Alfredo Centrone e Santina delle Fate di Sonnino».

