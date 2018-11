Equitazione, a Poznan successo del gaetano Raffaele Valente nella tappa internazionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non smette più di stupire il giovane cavaliere di Gaeta Raffaele Valente, fresco vincitore oggi del circuito Csi4 Stelle Fei Jumping World Cup, inserito nella tappa internazionale conclusiva della sezione nordica di Poznan, in Polonia. Presenti anche altri specialisti azzurri del calibro di Roberto Arioldi e Filippo Bologni, l’atleta pontino, in sella a Sheggy, Kannella e Columbcille Gipsy, si è imposto tra i giovani confermandosi tra le realtà più interessanti del panorama equestre. Ventiquattro anni compiuti lo scorso 21 novembre, Raffaele era seguito nella trasferta dell’Est da papà Gianluigi, proprietario di un noto bar del centro cittadino, da sempre il suo tifoso numero uno. A settembre nel prestigioso Gran Premio si confrontò, nello scenario dello Stadio dei Marmi di Roma, con la britannica Ellen Whitaker, amazzone di grande curriculum e qualche settimana dopo vinse sempre con Kannella il Gran Premio dello Csi a due stelle di Bonheiden, in Belgio. Valente, che vive in Germania da cinque anni, quando si trasferì a nord di Amburgo nel marzo 2013 nella scuderia di Reiner Schultz, la scorsa settimana si distinse nel Csi 4 Stelle nel Jumping Indoor di Lier in Belgio e in Olanda nel percorso a 135 cm (altezza degli ostacoli) Prijs Cavalor del CSI2 .