Mutuo illegittimo per i lavori nella scuola, condannati Tiero e altri 4 ex consiglieri provinciali

La Corte dei Conti ha confermato la condanna al risarcimento del danno a carico di Romolo Del Balzo, Enrico Tiero, Silvio D'Arco, Paolo Francesco Panfili e Giuseppe Pastore.Tutti erano consiglieri provinciali all'epoca del fatti, tra il 2005 e il 2007, quando furono votati due atti che aprirono la strada ai lavori di straordinaria manutenzione dell'istituto professionale Fermi di Formia. Fu impegnata una spesa complessiva di 750.000 euro stabilendo di procedere al finanziamento tramite un mutuo da contrarre con la Cassa depositi e prestiti. Secondo l'accusa l'intervento, aggiudicato il 16 aprile 2009 con una gara pubblica, «avrebbe riguardato nel complesso lavori di manutenzione ordinaria dell'esistente struttura scolastica, per cui non sarebbe stato possibile ricorrere al finanziamento tramite mutuo, come invece disposto dagli amministratori della Provincia di Latina».Le spese contestate ammontano a circa 527.000 euro su un totale di 570.000. Il mutuo concesso fu di 250.000 euro mentre i restanti 500.000 furono concessi dalla Regione Lazio. La Corte dei Conti avviò delle verifiche mettendo sotto alla lente d'ingrandimento due delibere: la 254/2005 e la 181/2007. Furono ritenuti responsabili solo coloro che votarono l'atto del 2005 con una condanna a pagare diversi importi: D'Arco 19.739 euro; Del Balzo 9.869; Panfili, Pastore e Tiero 19.739 ognuno. La sentenza fu impugnata, ma è stata successivamente confermata dal verdetto della seconda sezione centrale di appello.Tra i condannati c'è anche Enrico Tiero che attualmente ricopre il ruolo di responsabile dell'Ufficio di Presidenza della Provincia di Latina.