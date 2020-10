Enrico Montesano a Latina: la foto al bar senza mascherina né distanza di sicurezza

Enrico Montesano è stato avvistato nel pomeriggio in centro a Latina, presso il Caffè D'Uffizi di corso Umberto I. L'attore ha preso un caffè e scambiato quattro chiacchiere con il titolare della pasticceria, con cui si è anche scattato una foto. Continua ad essere contrario all'uso della mascherina all'aperto, come ribadito più volte durante le trasmissioni televisive dove è invitato.

La scorsa settimana è stato anche fermato dalle forze dell'ordine in piazza Montecitorio per questa ragione e ha parlato di un tranello che gli è stato teso. Anche in questa circostanza si è fatto scattare una fotografia insieme al titolare senza il dispositivo di protezione individuale e senza mantenere la distanza minima per evitare possibili contagi.



