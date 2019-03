Ennesimo incidente stradale, un morto sull'Appia a Cisterna

Ultimo aggiornamento: 15:46

Un uomo ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sull'Appia, nel territorio del Comune di Cisterna. Secondo le prime informazioni il furgone sul quale viaggiava è uscito dalla carreggiata e si è schianato contro un albero.Vani i soccorsi prestati dal personale dell'Ares 118, dalla centrale operativa era stata fatta alzare anche l'eliambulanza ma purtroppo l'intervento non è servito, i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso. La vittima è un uomo di 30 anni e sembra stesse recandosi al lavoro.Si tratta dell'ennesimo incidente in provincia di Latina, solo mercoledì la tragedia di Pontinia con due persone decedute.