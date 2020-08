Sarà la società Engie a cui è già affidata la riqualificazione e la gestione della pubblica illuminazione a gestire a Latina i parcheggi cittadini, promuovendo la cultura dell'impatto ambientale zero. Il contratto avrà una durata di tre anni con l'obiettivo, più volte annunciato dal Comune di Latina della trasformazione urbana in chiave smart. Engie, con la società Sct Group, avrà in gestione la sosta regolamentata su aree pubbliche comunali che verrà digitalizzata con palmari e stampanti portatili, connessi agli strumenti già utilizzati dal Comando di Polizia Locale. In questo modo il Comune otterrà un Sistema di infomobilità dinamica per l'indirizzamento dei flussi di traffico e l'elaborazione e la distribuzione di prodotti di comunicazione e gestione, orientati a un modello di mobilità urbana volto al miglioramento della vivibilità della città.

L'accordo prevede inoltre l'installazione e la manutenzione della segnaletica stradale, dei relativi dispositivi tecnologici, delle applicazioni software e delle apparecchiature di pagamento a servizio della sosta regolamentata; una piattaforma per il monitoraggio e l'analisi statistica dei dati alla quale l'Ente avrà accesso per la verifica sull'andamento della gestione attraverso appositi report scaricabili; la possibilità di richiedere all'utente l'immissione, attraverso il parchimetro e mediante una tastiera alfanumerica, di informazioni supplementari quali, per esempio, la targa del veicolo o il numero del posto auto, funzioni che eliminano l'evasione tariffaria perché permettono l'utilizzo del ticket di sosta personali e non riproducibili e consentono agli addetti al controllo di eseguire in maniera semplificata la verifica dei pagamenti; la possibilità di rendere opzionale l'esposizione del ticket attraverso mezzi alternativi per controllare il pagamento della sosta e l'attività di accertamento svolte dagli ausiliari del traffico nelle aree in concessione per sosta a pagamento. L'obiettivo dell'amministrazione e della società, specificano l'assessore Dario Bellini e Francesco Pasquali di Engie, «è quello di una mobilità pianificata orientata all'efficienza, alla sicurezza e sostenibilità».

