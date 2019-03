Energie sostenibili, visite sul campo per i corsisti di Accademia Life

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La nuova vita della plastica sotto gli occhi dei corsisti di Accademia Life, la società di formazione di Latina che offre nuove esperienze ai propri allievi.Nell’ambito delle attività svolte nel corso “Esperto di interventi energetici sostenibili a livello territoriale”, infatti, sono state inserite visite ad aziende che operano nel settore della eco sostenibilità. Per questo i corsisti si sono recati presso la cooperativa "Agricola Nuova" di Roma, che opera sul territorio dal 1977 e dal 2010 fa agricoltura biodinamica. I partecipanti hanno così osservato da vicino le fasi produttive che sono dietro la nascita di prodotti biologici.Presso la Remaplast, invece, si è potuta apprezzare la potenzialità dei rifiuti. La trasformazione in materie da utilizzare in alternativa alle risorse naturali, è la missione dell’azienda con sede a Pomezia. La lavorazione della plastica si divide in tre fasi, viene selezionata e smistata e dopo una fase di controllo viene inviata ad altri centri per essere rigenerata. La formazione in termini di gestione dei rifiuti in una società consumistica è molto importante per la salvaguardia dell’ambiente.L’esperienza svolta dai ragazzi rientra nel piano formativo offerto da Accademia Life che, prevede 560 ore di aula e 240 ore di stage in azienda.