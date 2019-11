Energia tour, il mezzo Enel che promuove le eccellenze del territorio domani a Latina

Approda a Latina l’Enel Energia Tour, la nuova iniziativa targata Enel che ha attraversando l’Italia in un viaggio alla scoperta delle eccellenze del Belpaese. Il tour, partito il 16 aprile da Messina, farà tappa in 50 località italiane e si concluderà il 23 novembre a Cassino. L'appuntamento nel capoluogo pontino è domani, giovedì 14 novembre, in piazza Del Popolo con il taglio del nastro alla presenza del vice sindaco Maria Paola Briganti e di Nicola Polverari, responsabile regionale Lazio e Sardegna di Enel Energia.



A Latina sarà Andrea Dianetti, cantante, attore e volto dei programmi tv “Amici”, “I Cesaroni” e “Camera Cafè”, a incontrare i cittadini e, grazie a loro, a scoprire bellezze e prodotti tipici della città. Il conduttore a bordo di un “truck” incontrerà i cittadini per imparare tutti i segreti della preparazione dei carciofi alla giudia e alla romana. Il pomeriggio proseguirà con l’intrattenimento di Andrea e la degustazione di prodotti tipici del territorio.

Enel Energia Tour è un viaggio alla scoperta delle eccellenze del Belpaese, che si svolge a bordo di un mezzo appositamente allestito per diventare uno spazio vivo, progettato per coinvolgere e accogliere coloro che partecipano all’evento. Il truck è un “piccolo mondo” in cui spazi, contenuti, relazioni con il pubblico sono disegnati per essere stimolanti, aperti e accoglienti, per creare un momento di socializzazione e portare in scena l’orgoglio dei piccoli centri italiani.



«Da sempre - spiega Nicola Lanzetta, responsabile mercato di Enel Energia - sosteniamo iniziative che promuovono le eccellenze e i valori del territorio e creano un contatto diretto con le comunità locali e lo testimonia anche la presenza capillare dei nostri negozi nei comuni italiani»

