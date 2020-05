Energia da fonti certificate per il Comune, la proposta del gruppo scout Latina 1

«Azzerare i consumi di gas che alterano il clima riguardo ai consumi di energia elettrica». E' la proposta che arriva dal clan del gruppo scout Latina 1 (Cattedrale di San Marco) che ha completato il lavoro del proprio "capitolo" e lo ha concluso con la realizzazione di una proposta costruttiva e propositiva al Comune di Latina.

Il Capitolo è uno strumento di lavoro tipico di un Clan Scout (ragazze e ragazzi dai 16 ai 21 anni) «che si focalizza per alcuni mesi a capire in profondità un tema molto importante e si conclude con alcuni impegni personali ed una realizzazione in quella che noi scout chiamiamo la scelta politica, ossi una atto di impegno e di amore per la comunità in cui viviamo»

Vedi anche» A Gaeta la celebrazione della Giornata scout del pensiero

L'argomento è stato il cambiamento climatico: «Le ragazze e di ragazzi hanno lavorato per mesi seriamente, ed hanno anche fatto una serie di incontri con esperti di caratura internazionale che sono venuti a trovarci per meglio capire non solo cosa sia il cambiamento climatico - spiegano dal gruppo Agesci - ma anche cosa noi si possa fare nel nostro piccolo per contrastarlo e per aumentare quella che oramai si chiama la resilienza del sistema umano».

La proposta prevede di approvvigionare tutti i consumi elettrici del Comune di Latina (edifici ed uffici comunali, scuole, centri anziani) con energia elettrica certificata come prodotta da fonti rinnovabili.

La lettera è stata spedita al sindaco e agli altri amministratori «con la speranza che questo obiettivo sia concreto, fattibile, realizzabile, e che possa spingere molti cittadini a fare lo stesso con i propri consumi elettrici personali, per poter, come ci ha insegnato il nostro fondatore Baden Powell "Lasciare il Mondo un po' migliore di come lo abbiamo trovato"»

© RIPRODUZIONE RISERVATA